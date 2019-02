Grand débat : moins d’un tiers des Français comptent y participer

De son côté, Emmanuel Macron, en Saône-et-Loire jeudi 8 février, a déclaré ne pas croire "que le référendum règle tout". "Je ne crois pas au référendum tous les matins sur tous les sujets", a ajouté le président lors d’un débat avec un millier de jeunes.





L’enquête Odoxa a été réalisée en ligne les 6 et 7 février auprès de 1.003 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.