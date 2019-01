Grand débat national : 70% des Français estiment qu’il sera inutile

C’est un nouveau désaveu pour le gouvernent. Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro dévoilé jeudi, 70% des Français considèrent que le grand débat national n’engendrera pas de mesures bénéfiques pour le pays. Ils sont en outre 77% à penser que les débats ne se dérouleront pas en toute indépendance du gouvernement. Et pour cause, ce dernier a annoncé que seuls quatre grandes thématiques seront abordées. A savoir la transition écologique, l'organisation de l'État et des collectivités publiques, la fiscalité et le débat démocratique.





Dans le détail, ce sont les sympathisants La France insoumise (53%) et LREM (46%) qui prévoient de s’investir le plus dans cette consultation. Suivent derrière les proches du Rassemblement national (37%), du PS (29%) et de LR (22%). Parmi les sympathisants du parti de la majorité, ils sont 61% à estimer que le grand débat national entraînera des mesures positives pour le pays. Un chiffre qui tombe à 25% chez les proches de LFI et à 14% chez ceux du RN.