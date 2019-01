Grand débat national : après Grand-Bourgtheroulde, Souillac sous haute surveillance pour la venue de Macron

Souillac n’y coupera pas, ce sera le même rituel. Vendredi 18 janvier, déplacement présidentiel oblige, il sera très, très difficile d’approcher du centre de cette petite ville de 3 750 habitants située dans le Lot. Et pour cause. Alors que le mouvement des Gilets jaunes se poursuit et que le Grand débat national a été officiellement lancé mardi 15 janvier par Emmanuel Macron depuis Grand Bourgtheroulde dans l’Eure, le président de la République va se rendre dans cette commune du Lot pour rencontrer quelque 700 maires et poursuivre le dialogue avec les élus locaux.