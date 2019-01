Une "augmentation du Smic de 100 euros" : pourquoi la formulation d'Emmanuel Macron est inexacte

Cette prime d’activité, qui a remplacé le RSA en 2016, est versée par l’Etat via les caisses d’allocations familiales. Ce qui explique, soulignait en décembre France Info, "que cette mesure sera neutre pour les employeurs". Le 24 janvier à Bourg-de-Péage, où il participait à une réunion publique dans le cadre du "Grand débat national", Emmanuel Macron a d'ailleurs expliqué pourquoi il ne voulait pas faire supporter cette hausse aux entreprises : "Sinon, je détruis des emplois, et le jeune peu qualifié, je le mets au chômage, parce que personne ne l'embauchera si c'est lui qui paie les 1300 euros".





Une théorie discutée par les économistes, ceux auxquels pensent Emmanuel Macron assumant de dire qu'une hausse du salaire rend moins productif celui qui le touche et l'expose à une perte de travail, tout comme elle pèse sur les coûts d'une entreprise, particulièrement les plus petites. D'autres, tels Eric Heyer de l'OFCE, mettent en avant le fait que ce n'est pas la part salariale qui handicape une entreprise, mais ses carnets de commande non remplis. Or, en augmentant le salaire, d'autant plus celui des plus modestes qui épargnent généralement peu, on stimule la consommation, la demande et les carnets de commande.