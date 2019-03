Grand débat national - Ce que les Français veulent : baisser la TVA sur les produits de première nécessité (4/10)

PROPOSITIONS - En parallèle du Grand débat national, LCI et son partenaire Make.org ont proposé aux internautes d'apporter leurs propres contributions en ligne et de voter. 146.000 participants se sont exprimés depuis le 16 janvier et 735 000 votes ont été recensés. Parmi les dix propositions phares, l'idée de baisser le taux de TVA pour les produits de première nécessité.