Grand débat national - Ce que les Français veulent : diminuer (ou non) l'impôt sur les successions (8/10)

En France, l'imposition sur les successions est déterminée le plus souvent en fonction de la valeur vénale des biens au jour du décès. Il existe un abattement de 20% applicable au conjoint survivant, au partenaire de Pacs ou aux enfants mineurs ou majeurs protégés lorsque le bien immobilier constitue leur résidence principale. Plus généralement les abattements s'appliquent selon le lien de parenté avec la personne décédée. En dehors des cas d'exonération, les droits de succession doivent être payés au moment du dépôt de la déclaration de succession, ou de façon différée dans certains cas.





Le tarif applicable pour une succession "en ligne directe" est de 5% pour une fraction nette taxable inférieure à 8.072 euros, de 10% entre 8.072 et 12.109 euros, de 15% entre 12.109 et 15.932 euros, de 20% entre 15.932 et 902.838 euros, de 40% entre 902.839 et 1.805.677 euros, et de 45% au delà. Les taux augmentent avec le lien de parenté. Les droits de succession avaient été réduits sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, en 2007.