Grand débat national - Ce que les Français veulent : le référendum d'initiative citoyenne (7/10)

"Si je devais le dire en une formule, le RIC, ça me hérisse", avait confessé le Premier ministre Edouard Philippe lors d'un débat dans les Yvelines, fin janvier. Le chef du gouvernement pointait le risque que ferait courir une telle réforme au pouvoir du Parlement, et à la possibilité pour un pouvoir exécutif de réformer le pays. "Si on fait cela, on rentre dans une mécanique qui est terrible, où l'on passe son temps à remettre en cause les choses votées", faisait-il valoir.





Mi-janvier, Emmanuel Macron avait lui aussi exprimé ses réserves sur le sujet, craignant qu'un RIC crée "une situation de concurrence entre les formes de démocratie" tout en reconnaissant la nécessité de mener "une réflexion" sur les formes d'expression démocratique. Cette défiance pourrait toutefois s'évanouir sur des sujets locaux, a appris Le Monde.





Dans l'exécutif et la majorité, on plaide pour une voie moyenne, consistant à renforcer l'actuel référendum d'initiative partagée, en vigueur depuis janvier 2015, par exemple en abaissant le seuil nécessaire pour le déclencher. Il réclame actuellement la mobilisation de 20% des parlementaires et de 10% du corps électoral (soit 4,7 millions de personnes actuellement).