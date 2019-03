Grand débat national - Ce que les Français veulent : réindexer les retraites sur l'inflation (9/10)

Le Premier ministre a toutefois évolué sur ce sujet, sur fond de mobilisation sociale. Invité d'Europe 1, mi-mars, Edouard Philippe a dit "entendre les remarques", et semble désormais ouvert à un réexamen de la mesure, s'agissant spécifiquement des retraités les plus modestes. "Pour beaucoup de concitoyens qui touchent des petites retraites, cette désindexation est une vraie préoccupation [...] J'entends ce message. On peut regarder comment c'est possible." Quelques jours plus tard, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé que le débat était "sur la table", alors que la réforme des retraites est en cours. La réindexation des retraites est également proposée par le mouvement LaREM.