Grand débat national : que veut dire "prendre en compte" le vote blanc?

LCI : Depuis la loi du 21 février 2014, visant à reconnaître le vote blanc aux élections, il est compté sans être comptabilisé. Qu’elle est la différence?





Jérémie Moualek : Il faut commencer par savoir ce que veut dire compter le vote blanc. La loi du 21 février 2014 a été une étape importante. Sauf que selon moi elle a empiré les choses, puisque désormais on nous présente deux chiffres différents. L’un pour le blanc, l’autre pour le nul. En réalité cette distinction on ne peut pas la faire car il n’existe pas de bulletin blanc à proprement parler. Rendez vous compte : aujourd’hui, pour voter blanc, il faut remettre une enveloppe au format et grammage d’un bulletin officiel. Ou une enveloppe vide, qui pose plusieurs problèmes. Certains sont gênés parce que ça peut être visible. Et au niveau de la symbolique, rendre une enveloppe vide est-ce-que c’est encore voter ? Enfin, ce que j’ai constaté, c’est que selon le bureau de dépouillement, un même bulletin va être considéré comme nul tandis que chez le voisin il sera marqué comme blanc. Donc en comptant, et en faisant la différence entre les deux, on minimise le résultat de ces voix.





Quant à comptabiliser, il s’agit de prendre ces bulletins comme des suffrages exprimés, comme s’ils étaient à destination d’un candidat. Aujourd’hui on ne prend en compte ni les inscrits, ni les électeurs, mais les suffrages exprimés. On hiérarchise les voix et les comportements politiques.