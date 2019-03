Grand débat national : comment sont traités les cahiers de doléances et les contributions des citoyens ?

La date d'échéance du Grand débat national approche. C'est pourquoi la Bibliothèque nationale de France numérise depuis plusieurs semaines quelque 400.000 pages de cahiers citoyens et contributions au Grand débat national en vue de leur analyse sémantique et de leur archivage. La numérisation est opérée dans le cadre d'un marché avec la société Numen Services, à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). Elle a commencé peu après la date limite d'envoi des contributions, fixée au 20 février, et doit être réalisée dans un délai de quatre semaines.





Après leur numérisation, les documents sont versés dans les services publics d'archives départementales ou nationales, qui conserveront aussi les originaux des contributions, ce qui permet de garder une trace de cet exercice démocratique inédit dans l'histoire de la Ve République.