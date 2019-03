Grand débat national : et maintenant, que va-t-il se passer ?

Viendra enfin l'épineuse question des choix politiques. Durant ses interventions en région, Emmanuel Macron a promis à plusieurs reprises d'apporter des réponses "concrètes" aux propositions faites par les Français depuis deux mois.





Le Parlement devrait se saisir du Grand débat lors de séances organisées les 2 et 3 avril, puis avec des prises de parole de chaque groupe parlementaire, le 9 avril à l'Assemblée nationale, et le 10 avril au Sénat. Il s'agira de débats sans vote, prévus par l'article 50-1 de la Constitution.





Pour l'heure, on ignore quelles seront les pistes retenues par le pouvoir. Sébastien Lecornu, ministre en charge de la coanimation du Grand débat, a donné ces derniers jours quelques indications sur le planning prévu. Le chef de l'Etat doit clore le débat en avril, et devrait "préciser" à l'occasion "sa vision en donnant les grands axes de réponse et le sens de la direction à suivre pour le gouvernement". "Nous pouvons muscler certains thèmes, accélérer ou corriger sur d'autres", a également indiqué Sébastien Lecornu. Si les quatre thème initiaux sont censés encadrer les décisions à prendre, le ministre n'a pas exclu "des surprises" - à savoir des décisions relatives à des thèmes qui n'étaient pas prévus initialement, comme la lutte contre la spéculation, les inégalités salariales ou encore l'accès aux soins. Dernière inconnue : l'organisation, ou non, d'un référendum à l'issue du Grand débat. Une décision qui reviendra, in fine, à Emmanuel Macron.