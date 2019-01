Début de conférence consensuel à Paris : "Ici, personne ne se met en colère"

Durant ces deux premières heures de participation, point de référendum d'initiative citoyenne - sauf pour une participante, Anne, qui le rejette en bloc - ni taxe sur le carburant - des revendications récurrentes chez les Gilets jaunes. En revanche, il est beaucoup question de petites retraites qui stagnent et de pouvoir d'achat qui se réduit. "Lorsque j'entends que j'appartiens aux nantis, je bondis", s'insurge une sexagénaire qui a "participé toute sa vie à la solidarité de grand coeur", mais fustige la "désindexation des retraites, qui n'était pas dans le programme de Macron". Dominique, lui aussi retraité, propose que "les anciens ingénieurs, et tous ceux qui ont des diplômes", voient ces années d'étude "reconnues comme des années de cotisation".





Dans la petite assemblée, composée d'habitants, bénévoles d'associations et de quelques militants, il est surtout question de justice fiscale. "Tout le monde doit prendre sa part", énonce Anne, qui propose l'instauration d'un impôt "unique que tout le monde paye", tout en estimant "qu'il faut aussi des riches en France pour payer les hôpitaux publics et faire des investissements productifs". "Les seules choses à chasser, ce sont les capitaux spéculatifs et les paradis fiscaux", ajoute-t-elle. Un autre, qui se présente ironiquement en "retraité nanti", énumère une liste de revendications : rediriger le CICE, taxer les multinationales "à hauteur de leur exil fiscal" ou encore former les jeunes lycéens au droit du travail pour éviter qu'ils ne se fassent "frauder" plus tard par les secteurs de la restauration ou les métiers "ubérisés" où ils trouveront un job.





D'autres sont venus porter des propositions beaucoup plus techniques. Un "économiste des transports" plaide pour le développement du fret fluvial, à la traîne à Paris. François, habitant du 18e, suggère de réformer la Cour des comptes pour qu'elle dispose "d'un pouvoir de contrôle mais aussi d'action".