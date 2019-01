Grand débat national : des députés manquent à l'appel

Depuis le lancement du Grand débat national, Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont invités à des réunions publiques. Du côté de la majorité, les députés n'ont pas tous la même envie de prendre part à ces discussions. Claire O'Petit, elle, ne participera à aucun débat. Dernièrement, la permanence de la députée de l'Eure a été saccagée. Elle estime que sa présence pourrait être perçue comme une provocation.



