Grand débat national : des élus des Hauts-de-France boycottent leur rencontre avec Emmanuel Macron

Dans le cadre du Grand débat national, Emmanuel Macron reçoit ce 29 mars 2019 à l'Elysée des élus des Hauts-de-France. On a dit cependant à ces derniers qu'ils ne pouvaient pas intervenir durant le déjeuner avec le président. Ce qui a conduit certains élus de la France insoumise, des Républicains ainsi que du Rassemblement national à boycotter le rendez-vous. Qu'est-ce qui justifie leur décision ?



