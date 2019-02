Macron à la rencontre des jeunes jeudi : comment ça va se passer ?

Depuis le lancement du grand débat national le 15 janvier dernier, Emmanuel Macron multiplie les rencontres et débats avec les Français. Après une première phase de trois débats directs avec les élus, le chef de l’État a choisi depuis une semaine d’aborder des sujets plus concrets : l’Outre-mer vendredi dernier à l’Élysée, la politique de la ville lundi dernier dans l’Essonne, et, prochaine étape, ce jeudi en Saône-et-Loire, la jeunesse.