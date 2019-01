Grand débat national : Emmanuel Macron a renoué le dialogue avec les élus locaux

De nombreux sujets ont été abordés le 15 janvier 2019 lors du lancement du Grand débat national entre le président et les élus locaux à Grand Bourgtheroulde. Pendant presque sept heures d'échanges, Emmanuel Macron a répondu à toutes les questions et a réussi à renouer le dialogue après des semaines de malaise. Une promesse a été dite, celle d'ajuster l'action politique du gouvernement en fonction du Grand débat.



