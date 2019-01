Grand débat national : Emmanuel Macron en visite surprise à Gasny

Emmanuel Macron a profité de son déplacement à Bourgtheroulde, ce 15 janvier 2019, pour faire une halte à Gasny, dans l'Eure. Il s'est d'ailleurs invité au Conseil municipal de cette ville de 3 000 habitants pour aborder, entre autres, le Grand débat national. "On ne peut pas tout régler tout de suite", a tenu à préciser le chef d'Etat, tout en affirmant qu'il faut bien expliquer la situation aux Français.



