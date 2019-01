Grand débat : Emmanuel Macron remet en question la sortie du glyphosate dans trois ans

Une promesse présidentielle qui n'en est plus une. La sortie d'Emmanuel Macron sur le glyphosate - herbicide controversé en raison de ses effets sur la santé, classé cancérogène par l'OMS -, jeudi soir lors de ses échanges avec les habitants de Bourg-de-Péage (Drôme), n'aura pas échappé aux défenseurs de l'environnement.





Le chef de l'Etat a reconnu, lors de ce débat local auquel il s'était invité, que la France ne pourrait finalement pas organiser l'interdiction totale de ce produit dans les délais prévus. "Je sais qu'il y en a qui voudraient qu'on interdise tout du jour au lendemain", a indiqué Emmanuel Macron. Mais cela ne sera pas possible "à 100%", car "si je le fais, si je vous disais ça, c'est simple, je tue complètement certaines filières", a-t-il fait valoir devant les habitants de cette commune dont est originaire Didier Guillaume, son ministre de l'Agriculture, lequel avait déjà remis en cause dès octobre le calendrier prévu, évoquant un écart possible "de quelques mois".