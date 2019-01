"Grand débat national" : en Seine-et-Marne, des cahiers de doléances, sans trop y croire

Aussi, quand leur édile, Jacques Drouhin, a mis à leur disposition ce cahier de doléances, ils ne se sont pas privés d'exprimer colère et revendications. "J'en ai reçu une centaine, c'est pas mal", explique ce maire sans étiquette et président de l'Association des maires ruraux du 77, qui remettra, lundi à Paris, l'ensemble de ces documents aux pouvoirs publics.





Des doléances exprimées "avec le coeur et les tripes", nous dit l'élu, qui en disent long sur l'étendue des besoins. Certaines sont récurrentes et bien connues : la baisse des taxes, le gel de la CSG, le rétablissement de l'ISF... Mais elles vont bien au-delà. Un jeune créateur d'entreprise indique avoir "beaucoup souffert de l'arrêt des emplois aidés" décidé par le gouvernement. La lettre d'un autre habitant énumère : des mesures pour le pouvoir d'achat des "classes moyennes" qui "payent tout" et "n'ont aucune aide", la réduction "drastique" des "avantages des élus", la "renationalisation des autoroutes", l'affectation intégrale des taxes sur le carburant "à la transition écologique" ou encore le rétablissement des services publics dans les campagnes.





Au fil des jours, note Jacques Drouhin, la parole s'est durcie. "Les dernières doléances montrent un crescendo. On parle de plus en plus d'états généraux. On revient à 1789. On parle de radicalisation, mais il faut faire attention à la grande souffrance qui s'exprime. Certains veulent dire 'attention, on arrive à un moment où, si ça doit péter, il faut que ça pète, pour repartir à zéro'".