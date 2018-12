"Grand débat national" : finalement, l'immigration a été mise sous le tapis

Le Premier ministre l'a confirmé ce jeudi devant l'Assemblée nationale : le grand débat local ne comprendra que quatre thèmes : la transition écologique, la fiscalité, les services publics et le débat démocratique. L'immigration, un temps présentée comme le cinquième item, disparaît de la liste. Matignon l'a confirmé à LCI, et a précisé que cette problématique serait intégrée à celle sur le débat démocratique. Une décision qui ressemble à un rétropédalage, et qui semble aller à l'encontre des souhaits exprimés en début de semaine par le chef de l'Etat.





En effet, dans le compte-rendu du Conseil des ministres envoyé à son issue mercredi 12 décembre, la présidence de la République présentait bien l'immigration comme l'une des cinq questions que le gouvernement souhaitait poser aux participants du futur grand débat local. Il faut également réécouter l'allocution du président de la République lundi 10 décembre pour comprendre que le sujet lui tenait à cœur. "Je veux aussi que nous mettions d’accord la Nation avec elle-même sur ce qu’est son identité profonde, que nous abordions la question de l’immigration. Il nous faut l’affronter", avait déclaré Emmanuel Macron.