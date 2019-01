Fixer des quotas d'immigration au Parlement : Macron ouvre la voie à une proposition de Fillon

Cette question, qui reste ouverte, n'est pas anodine. L'idée de faire voter chaque année par le Parlement des quotas d'immigration avait été proposée en 2017 par l'ancien candidat de la droite François Fillon. Elle figure toujours parmi les propositions des Républicains. Lors des débats sur la loi asile et immigration, la droite sénatoriale avait d'ailleurs tenté, en juin dernier, de réintroduire le principe des quotas, contre l'avis du gouvernement. La disposition des sénateurs LR proposait que le Parlement conduise chaque année "un débat approfondi, à partir d'un rapport du gouvernement, intégrant toutes les dimensions de la politique nationale d'immigration et d'intégration", et portant "sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration en présentant des indicateurs chiffrés rendant compte des flux d'entrée, de séjour et d'éloignement".





La proposition de la droite avait été alors fustigée par Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires : "L'introduction de quotas [...] ne résiste pas à un examen de sa faisabilité. Le gouvernement est défavorable à une telle politique".





Durant la campagne présidentielle, François Fillon et Nicolas Dupont-Aignan avaient porté cette idée d'établir des quotas annuels d'immigration. Une proposition rejetée par la gauche, mais aussi par Marine Le Pen, qui jugeait que ce système ne pouvait pas fonctionner en France. L'actuelle présidente du RN avait prôné le quasi arrêt de l'immigration légale, ramenée à 10.000 personnes par an.