Grand débat : quelles mesures Emmanuel Macron devrait-il annoncer ce soir ?

Emmanuel Macron conclura plus de trois mois de Grand débat ce lundi à 20 heures dans une allocution télévisée. "Il annoncera les chantiers d’action prioritaires et avancera les premières mesures concrètes en réponse aux préoccupations soulevées dans le cadre du Grand débat national", a indiqué l'Elysée dimanche soir. Le président de la République a beaucoup consulté ces derniers jours pour préparer cette intervention, et il doit recevoir plusieurs ministres ce dimanche soir à l'Elysée pour leur présenter ce qu'il considère comme un nouvel acte du quinquennat.





Emmanuel Macron est attendu au tournant par des Français qui ne comprendraient pas que leurs revendications ne soient pas écoutées. Le locataire de l'Elysée devra donc monter qu’il les a entendus et qu’il a tiré les leçons de la crise des Gilets jaunes. Toutefois, malgré des annonces "puissantes", selon Edouard Philippe, le gouvernement a plusieurs fois prévenu qu’il y aurait des déçus.