Grand débat national : grâce à LCI et Make.org, vous aussi, participez !

Régulièrement tout au long du Grand débat et à l’issue de celui-ci, le 15 mars prochain, grâce à votre participation, nous pourrons vous restituer les propositions qui ont trouvé le plus d’écho dans les débats et les propositions concrètes qui ont émergé tout au long des échanges.





En outre, et pour compléter ce dispositif participatif, rendez-vous dès lundi et tous les jours de la semaine prochaine dans "L’Heure du Grand débat", présenté par Roselyne Bachelot, de 9 à 10 heures sur LCI (Canal 26). Les meilleures contributions publiées sur Make.org via notre dispositif seront débattues en plateau. Vous pouvez également réagir directement en appelant le 01.41.41.10.20 ou par SMS au 42626