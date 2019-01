"Il y en a qui déconnent" : la petite phrase d'Emmanuel Macron qui ne passe pas

En déplacement "surprise" à Gagny, dans l'Eure, ce mardi où il a lancé le Grand débat national, le président de la République a assisté à un conseil municipal et a pris la parole. Devant les élus, il est revenu sur le problème de la pauvreté, un sujet régulièrement soulevé par les Gilets jaunes. Il a estimé que sur ce point, il fallait effectuer un "travail collectif".





"Une partie du travail sur la pauvreté est en partie dans les gens qui vivent cette pauvreté. En les responsabilisant, en les aidant à s'en sortir, en les considérant, en leur apportant des instruments (...) et pas dans le face-à-face entre ceux qui travailleraient d'un côté et ceux qui seraient toujours les vaches à lait de l'autre". "Elle est dans un travail collectif, très fin, il faut des travailleurs sociaux. Il y a des gens en situation de difficulté que l'on va davantage responsabiliser, parce qu'il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Mais ils sont tous acteurs (...)", a-t-il dit.