Imposer le vote obligatoire ? Ceux qui le vivent déjà nous racontent

Pourtant, elles ne sont pas dupes. "Même au Brésil, le vote obligatoire n'empêche pas l'abstention de grimper", reconnaît Mariana Terra. La crise de la démocratie se fait sentir tout autour du globe. Alors à quoi sert d'imposer aux citoyens de voter ?





"Le vote obligatoire permet de lutter contre l'abstention mais aussi contre les votes extrêmes, c'est un bon outil dans une société en crise", analyse Francine Bolle. "En Belgique, il y a une forte montée de l’extrême droite et des séparatistes. Si on enlevait l’obligation, peut-être qu’en Flandres, seuls les nationalistes iraient voter", indique-t-elle. "Ceux qui soutiennent le gouvernement auraient sûrement moins de poids si les modérés ou ceux qui sont beaucoup moins attentifs à la vie politique ne vont plus aux urnes."





Cette problématique était d'ailleurs déjà d'actualité au XIXème siècle, selon cette historienne. "Le suffrage universel masculin a été obtenu en 1893, suite à des luttes importantes du mouvement ouvrier", détaille cette docteure en histoire, spécialisée en histoire sociale et syndicale. Les Catholiques étaient alors au pouvoir et fonctionnaient jusqu'alors avec le principe du vote censitaire. Pour accepter d'ouvrir le droit de vote aux ouvriers, les Catholiques ont négocié un compromis : le vote plural - "les personnes qui possédaient un certain niveau de richesses ou de capacités avaient droit à 1 ou 2 voix supplémentaires" - et le vote obligatoire - "les Catholiques voulaient inciter les Bourgeois à aller voter et, ainsi, limiter le poids du vote ouvrier", autrement dit le poids des extrêmes de l'époque.





"Il en est de même du droit vote des femmes" ajoute l'historienne. "Les socialistes en avaient peur même s'ils défendaient l'égalité hommes-femmes, alors que les Catholiques se disaient que les femme étaient plus proches du curé, plus modérées et donc qu’elles voteraient majoritairement pour eux. Alors en 1919, les Catholiques n'ont accepté le suffrage universel masculin à 21 ans (sans vote plural) réclamé par les socialistes, et soutenu par les libéraux, qu'en échange du vote féminin." "Les questions politiques et éthiques ont toujours un lien avec un opportunisme électoral finalement", conclut-elle.