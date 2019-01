ISF, services publics, 80 km/h : les principaux échanges entre Macron et les maires

Pour Emmanuel Macron, l’accès aux services publics est un sujet central. Il promet un "Etat qui accompagne d’avantage" dans certaines zones rurales, comparant leur situation à celle de certains quartiers difficiles. "On a perdu et fermé ce que j’appelle souvent les fonctionnaires de guichet, qui accueillent les gens et qui sont à portée d’engueulade", at-il déploré, soulignant leur nécessité, avant de reconnaître qu’ "on a peut être trop de fonctionnaires de circulaire et pas assez de fonctionnaires de guichet".