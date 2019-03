Grand débat national : la petite phrase de Philippe

Lors d'une réunion de groupe des députés du LREM le 5 mars 2019, Edouard Philippe a prononcé dans son discours que "le Grand débat pourrait être une déception". Bien que ces dires aient été démenties par Matignon, plusieurs participants le confirment. Cette démarche proposée par Macron est censée être une réponse politique et communicationnelle du gouvernement. Était-ce seulement pour gagner du temps et calmer la crise des gilets jaunes ? Que se passerait-il si les résultats ne sont pas satisfaisants ?



