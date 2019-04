Grand débat, premier bilan : ce qu'il faut savoir de la grand-messe de restitution ce lundi au Grand Palais

En deux mois et demi, il aura suscité près de 1.9 million de contributions, 16.000 doléances, plus de 10.000 réunions et autant de courriers. Il aura également conduit Emmanuel Macron à répondre aux interrogations et aux critiques, sur l'ensemble du territoire, pendant 92 heures et 40 minutes. Le Grand débat national s'est achevé la semaine dernière et va laisser place, lundi, à une restitution à Paris, avant que l'exécutif n'avance ses premières propositions à la mi-avril.





Une restitution prévue dans le faste du Grand Palais, aux abords de ces Champs-Elysées maintes fois investis, depuis novembre dernier, par la mobilisation des Gilets jaunes. La restitution des débats, retransmise en direct, est prévue de 9 heures à 12h30 selon un protocole déjà fixé.