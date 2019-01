Grand débat national : Le président "peut mieux faire" pour Christophe Jakubyszyn

Le président Emmanuel Macron n'a pas été physiquement au contact de la population depuis plusieurs semaines. De ce point de vue, le grand oral de ce mardi 15 janvier 2019 a-t-il été une réussite ? Si pour les maires ça a été un sans-faute, pour le président de la République, c'est plus contrasté. On fait le point avec notre éditorialiste politique, Christophe Jakubyszyn.



