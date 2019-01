Grand débat national : les 34 questions posées aux Français dans la lettre d'Emmanuel Macron

7. Y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ?





8. Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action au plus près des citoyens ? A quels niveaux et pour quels services ?





9. Comment voudriez-vous que l'Etat soit organisé et comment peut-il améliorer son action ?





10. Faut-il revoir le fonctionnement de l'administration et comment ?





11. Comment l'Etat et les collectivités locales peuvent-ils s'améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en difficulté et que proposez-vous ?