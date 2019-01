Grand débat national : les habitants de Palaiseau ont été mobilisés dans les réunions des communes

Ce week-end du 19 janvier 2019, les réunions organisées autour du Grand débat national se font de plus en plus nombreuses et comptent 200 dans tout le pays. A Palaiseau, la présence en grand nombre des habitants montre leurs motivations. Et malgré le cadrage du thème, les sujets ont dérivé sur d'autres préoccupations telles que la fiscalité ou les services publics. Leurs questionnements atteindront-ils les dirigeants du pays ?



