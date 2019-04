Grand débat national : les premières pistes qu'Emmanuel Macron pourrait proposer aux Français

En complément des mesures d'urgence d'un montant de 10 milliards d'euros décidées en décembre, le chef de l'Etat pourrait prendre de nouvelles décisions en faveur du pouvoir d'achat des plus modestes.





Cela passerait notamment, à partir de 2020, par une possible réindexation sur l'inflation des retraites les plus modestes - demande récurrente des Gilets jaunes mais aussi des Français qui se sont exprimés à l'occasion du Grand débat. Autre piste : une possible pérennisation, chaque année, de la prime exceptionnelle jusqu'à 1.000 euros défiscalisée et sans cotisations sociales décidée fin décembre 2018.