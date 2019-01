Grand débat national : "Pas de questions interdites"... sauf sur l'ISF

Il n'y aura "pas de questions interdites", mais certains sujets ne risquent pas de bouger dans le cadre du "grand débat national". Dans sa lettre aux Français publiée dimanche 13 janvier, Emmanuel Macron les invite notamment à mettre sur la table le sujet de la fiscalité, couplé à celui des dépenses publiques car, assure-t-il, "nous ne pouvons poursuivre les baisses d'impôt sans baisser le niveau global des dépenses publiques".





Le chef de l'Etat ouvre ainsi le débat : "Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ?"