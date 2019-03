Grand débat national, phase 2 : conférences régionales et tirage au sort... ce qui vous attend en mars

• Les 11 et 13 mars

Quatre conférences thématiques nationales réunissant les corps intermédiaires (syndicats, élus et associations) auront lieu les 11 et 13 mars. Le 11 mars se tiendront les conférences "Transition écologique" au ministère de l’Ecologie et "Démocratie et citoyenneté" au ministère de la Justice. Le 13 auront lieu celles sur la "Fiscalité et les dépenses publiques" à Bercy et l'"Organisation de l’Etat et des services publics" au ministère de la Cohésion des territoires.





Ces conférences d’une journée "seront fondées sur les contributions et propositions des participants" afin de "tracer des perspectives de travail en commun" ont précisé à l’AFP les services de la consultation. Leurs conclusions seront mises à disposition des citoyens tirés au sort qui participeront ensuite aux conférences citoyennes régionales (CCR).





• 15-16 et 22-23 mars

Ces vendredis et samedis, auront lieu les conférences citoyennes régionales (CCR). Dix-huit doivent être organisées, une par grande région, en métropole et en outremer. Pour chacune des conférences, 70 à 100 citoyens seront tirés au sort.