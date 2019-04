Grand débat national : pourquoi supprimer l'ENA ?

D'autres estiment que ce n'est pas une bonne idée, à l'instar de l'énarque Julien Aubert (LR). "Cette école est un bouc émissaire facile. Dire qu'il faut supprimer l'ENA, c'est comme en cas de fièvre se mettre des glaçons sur le front. Ça soulage, mais ça ne règle pas le problème", déclarait-il au Parisien en septembre 2016. "Certains nous expliquent qu'il y a un net décalage social entre les énarques et le reste de la population. C'est vrai. (...) La suppression de l'ENA n'y changerait rien. Au contraire, elle nous exposerait à une situation où, comme avant la création de l'institution, les postes de la haute fonction publique seraient distribués en fonction des réseaux et du copinage. L'autre piste serait de recruter les hauts fonctionnaires comme on le fait dans le privé. Mais ce serait oublier le statut de la fonction publique. Il faudrait aussi m'expliquer comment attirer les profils les plus intéressants, vu la différence de rémunération entre la fonction publique et le privé", ajoutait-il.





Le président de la République pourrait envisager, pour la remplacer, de créer un établissement plus ouvert, sur le modèle de l'Ecole de Guerre. Dans cette dernière les meilleurs officiers supérieurs des armées françaises sont formés à devenir les chefs militaires de demain. Il ne s'agit donc pas de jeunes étudiants mais de militaires déjà expérimentés qui "ont tous assumé avec succès au cours d’une première partie de carrière des responsabilités opérationnelles et de commandement au sein de leur armée d’appartenance", indique le site du ministère de la Défense.





L'ENA s'est défendue mercredi, via son compte Twitter, en relayant des exemples d'anciens énarques issus eux-mêmes de milieux défavorisés et en assurant que l'école comptait 26% d'élèves boursiers et 14% de petits-enfants d'ouvriers.