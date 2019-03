Grand débat national : que va-t-il en ressortir ?

Depuis le lancement du Grand débat national, Emmanuel Macron a participé à dix rencontres et répondu à plus de 1 000 questions posées par quelque 4 000 élus et citoyens. Jusqu'ici, le chef de l'État a ainsi consacré 40 heures à ces échanges. Et il a déjà écarté plusieurs propositions dont certaines ont été avancées par ses propres ministres.





