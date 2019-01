Grand débat national : quels conseils trouve-t-on dans le kit de méthodologie pour organiser sa propre réunion ?

"Pour que le débat puisse s’adresser au grand public, les réunions sont à organiser en priorité en soirée et le week-end" précise le document. "Nous vous conseillons de faciliter par tous les moyens la participation du plus grand nombre, et notamment des plus jeunes et des plus âgés (par exemple, accepter la venue des personnes avec leurs jeunes enfants ou prévoir qu’une personne puisse s’en occuper dans la salle si cela est possible, faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, etc)."





Le kit aborde ensuite la question sûrement la plus redoutée par les organisateurs novices : comment animer la discussion ? Bien sûr, il s'agit de rester neutre, indique le document, de ne privilégier aucune position ou opinion. "La parole doit circuler et ne pas être confisquée par quelques personnes", "si les participants sont plus de 40 ou 50, nous vous conseillons d’alterner les temps de dialogue : en petits groupes et tous ensemble", "si des élus ou des décideurs publics participent à votre événement, ils doivent adopter une posture d’écoute vis-à-vis des propos tenus" peut-on lire. Le kit distille ensuite quelques conseils à donner en introduction, pour que le débat se déroule convenablement, que tous les participants aient en tête les règles à suivre et à respecter.