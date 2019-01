Grand débat national : qui sont et à quoi vont servir les 700 médiateurs mis à disposition des élus et des citoyens ?

Organiser et animer un débat, ça ne s’improvise pas. Aussi, de nombreuses personnes n’osant pas ou estimant ne pas avoir les compétences nécessaires pour le faire sont sans doute tentées de lâcher l’affaire, et de ne pas participer au Grand débat national. Pour ne brider aucunes initiatives, quelques 700 médiateurs de l’Association nationale des médiateurs (ANM) sont depuis ce jeudi matin à disposition des élus et citoyens pour les organiser ou les animer à leur place.





"L’association a très tôt manifesté à l’organisation du Grand débat le souhait de mettre à sa disposition ses compétences et ses adhérents pour favoriser les débats" explique l’ANM à LCI, précisant avoir déjà reçu de nombreuses demandes de députés, maires, associations et citoyens pour organiser des réunions locales. "Nos médiateurs seront à disposition pour la préparation du débat en amont (révision des thèmes, exercices de médiation) ou pour l’animation seule du débat, ou les deux" nous précise l’association, fondée en 1993 et qui compte sur la mobilisation de 700 à un millier de médiateurs-adhérents.