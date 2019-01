Qui sont les cinq "garants" de l’indépendance du Grand débat national ?

Son nom avait été l'un des premiers cités. La faute à François de Rugy qui, en marge d'un déplacement à Bordeaux lundi, l'avait dévoilé... avant de se faire taper sur les doigts par Edouard Philippe. Lequel a donc fini par officiellement désigner celui qui "tient la corde depuis le début", selon Le Figaro. Ancien patron de la RATP et de la Poste, Jean-Paul Bailly, 72 ans, a tiré de son expérience une méthode de gouvernance, qu'il a mise sur papier dans le livre Réformez! Par le dialogue et la confiance, paru en 2016. Et préfacé par un certain Emmanuel Macron.