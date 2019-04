Grand débat national : retraited, temps de travail, démocratie… Macron va trancher

Une partie de ces mesures sont déjà connues, puisqu'elles ont fuité dans la presse à la suite de l'annulation in extremis de l'allocution présidentielle à cause de l'incendie de Notre-Dame le 15 avril. Le chef de l'Etat ne va pas les "changer en profondeur" mais il va "les expliquer" et "rien n'interdit d'en ajouter", souligne-t-on dans son entourage. Il devrait ainsi préciser les conditions de baisses d'impôts pour les classes moyennes, de la réindexation des retraites inférieures à 2.000 euros ou de la promesse de ne pas fermer d'écoles ou d'hôpitaux jusqu'à la fin du quinquennat. Des éclaircissements sont également attendus sur l'évocation d'un possible allongement de la durée du travail pour financer la dépendance et le grand âge.