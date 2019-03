Grand débat national : Lecornu annonce la suite

Le temps des échanges touche à sa fin. D'ici la fin du mois, le Grand débat national sera clos et, déjà, la question de la réponse politique à apporter aux contributions des Français se pose pour l'exécutif. Dimanche, dans les colonnes du JDD, Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités locales et co-animateur de cet exercice démocratique inédit, dresse le bilan de ces trois mois écoulés. Et envisage la suite.





Saluant la "réussite" de cette vaste consultation, le ministre rappelle q"il y a eu 10. 000 réunions en deux mois, 1,4 million de contributions sur la plateforme dédiée, 16.000 cahiers déposés dans les mairies". Et d'ajouter que "60 % des réunions organisées l’ont été par des élus locaux", répondant ainsi à la fronde des maires - de droite - qui traînaient des pieds à organiser des débats sur leur commune.