Grand débat national : voici les propositions que vous avez plébiscitées auprès de LCI et Make.org

Le Grand débat national va s'achever prochainement, avec au programme des milliers de contributions à décortiquer et à synthétiser. Pour LCI et son partenaire Make.org, acteur indépendant de la "Civictech" française, c'est aussi l'heure du bilan. Depuis le 16 janvier, nos lecteurs étaient invités à formuler leurs propres propositions et à voter pour les plus pertinentes, dans le cadre fixé par le gouvernement, mais aussi au-delà des quatre thèmes imposés (fiscalité, organisation de l'Etat, démocratie et transition écologique).





Au total, 146.000 participants se sont exprimés sur LCI.fr et les autres médias partenaires (Huffpost, France Bleu et Nice-Matin), et plus de 9.900 propositions ont été formulées, signe de l'engouement des Français pour cet exercice. Parmi les enseignements de cette consultation, on retient que le thème le plus mobilisateur est celui de la fiscalité et des dépenses publiques, suivi de la démocratie, de l'organisation de l'Etat et, en queue de peloton, de la transition écologique. En outre, il faut noter que plus du tiers des contributions concernait un domaine qui ne figurait pas tel quel parmi les thèmes imposés par l'exécutif, à commencer par les retraites, la santé et l'emploi.