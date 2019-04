Grand débat : quand et sous quelle forme pourrait se dérouler le discours d'Emmanuel Macron ?

Prévu initialement lundi soir, le discours d'Emmanuel Macron a été annulé suite à l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et dès mardi certains journalistes qui avaient reçu l'allocution en avance ont décidé d'en diffuser des extraits. L'herbe a été coupée sous les pieds du chef de l'Etat et son équipe qui avaient tout planifié dans les moindres détails. Pour rebondir efficacement et faire de cette annonce un événement tel qu'il était prévu - "l'effet surprise" des annonces en moins -, l'Elysée réfléchit au moment idéal et à de nouvelles formes.





Mardi soir, lors d'une allocution télévisée consacrée à Notre-Dame, Emmanuel Macron avait annoncé : "Je reviendrai vers vous comme je m’y étais engagé dans les jours prochains pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat mais ça n’est pas le temps aujourd’hui. Demain la politique et ses tumultes reprendront leur droit, nous le savons tous, mais le moment n’est pas encore venu. Souvenons-nous plutôt de ces dernières heures".