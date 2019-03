Grand débat : quelle sera la suite ?

L'échéance du Grand débat national crée une angoisse palpable au sein du gouvernement Macron. Il en va de l'avenir du pays et des Français. Ces derniers sont impatients de voir la mise en œuvre des décisions prises lors de ces concertations populaires. Par ailleurs, une enquête du Parisien a révélé que la mobilisation vient en majorité de la population urbaine et non de celle la plus déclassée, et encore moins des gilets jaunes. Quelles sont les priorités du gouvernement ?



Ce mardi 12 mars 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous parle du malaise ressenti dans le pays à l'approche de la fin du Grand débat national. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.