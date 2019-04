Grand débat : quelles mesures va annoncer Emmanuel Macron en début de semaine prochaine ?

Mais plus qu’un mea culpa du chef de l’Etat, ce sont de vraies mesures qui sont attendues. Si peu d'informations ont fuité sur le contenu de l'intervention d'Emmanuel Macron, une source proche de l'exécutif a soufflé à l'AFP qu'il pourrait annoncer la suppression de l'ENA, école de formation des élites qui concentre les critiques contre la technocratie. L'idée serait de créer un établissement plus ouvert, sur le modèle de l'Ecole de Guerre.





Alors que les Français reprochent souvent aux élus leur train de vie, le chef de l'Etat pourrait annoncer la suppression des avantages des anciens présidents de la République, Premiers ministres et ministres. Après avoir quitté l'Elysée, les Présidents continuer de disposer d'une rémunération et de différents services comme un bureau, un chauffeur et un véhicule, des agents de sécurité.





Sur le plan institutionnel, sont sur la table la prise en compte du vote blanc, la diminution de 30% du nombre de parlementaires (déjà prévue dans la réforme constitutionnelle) et l'introduction d'une dose de 20% de proportionnelle au lieu des 15% évoqués jusqu'à présent. Le gouvernement pourrait choisir d'abaisser à 1,5 million le nombre d'électeurs nécessaire pour déclencher un référendum participatif, contre 4,5 millions actuellement. Régulièrement, des citoyens pourraient être tirés au sort pour réévaluer les lois. Le remplacement des conseillers départementaux et régionaux par des conseillers territoriaux, réforme proposée en son temps par Nicolas Sarkozy, pourrait en outre être lancée.