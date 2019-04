Grand débat : quelles pistes de sortie de crise pour Emmanuel Macron ?

Parmi les rares orientations déjà avancées par le chef de l'Etat lui-même figure, en guise de réponse aux élus locaux, le lancement d'une nouvelle phase de décentralisation. Depuis février, Emmanuel Macron a lancé plusieurs signaux dans ce sens, laissant envisager "une refonte de la fiscalité" qui permettrait de transférer certaines ressources (taxe foncière ou autres) aux collectivités locales. Celles-ci pourraient également hériter de nouvelles compétences, ou bien de compétences élargies, comme il l'a laissé entendre le 1er mars dernier. Il n'est pas question pour autant d'un "big bang administratif", a fait savoir le chef de l'Etat.





Autre proposition pouvant trouver un écho au sein de l'exécutif : l'instauration d'une TVA 0% sur les produits de première nécessité, mesure destinée à favoriser le pouvoir d'achat des plus modestes. Si le sommet de l'Etat s'est montré ouvert à cette revendication, Edouard Philippe a rappelé que la TVA ne pouvait être réformée "qu'en bonne intelligence" avec l'Union européenne, qui exclut en principe la possibilité d'une TVA nulle. Et à condition qu'une telle réforme soit visible en termes de pouvoir d'achat. Quant à Gérald Darmanin, il a estimé dimanche que cette mesure - si elle était mise en place - ne serait pas "le meilleur moyen de soutenir le pouvoir d'achat".





Interpellé à de multiples reprises par les Français sur la question des "privilèges" de la haute administration (et des élus), Emmanuel Macron a également laissé entrevoir une possible réforme des rémunérations, et surtout de la formation des grands corps de l'Etat, trop peu ouverte à la société. En outre, alors que les services publics figurent parmi les principaux thèmes abordés depuis deux mois, l'exécutif pourrait s'appuyer sur ces débats pour lancer sa réforme de la fonction publique - qui prévoit paradoxalement de supprimer 120.000 postes. Ces derniers jours, Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce qu'il y ait "moins de fonctionnaires de circulaires et plus de fonctionnaires de guichet", sans plus de précisions.





Enfin, l'exécutif a ouvert des portes dans le champ institutionnel. Si le référendum d'initiative citoyenne (RIC) n'apparaît plus parmi les principales mesures plébiscitées dans le Grand débat national, la possibilité d'élargir le champ de l'actuel référendum d'initiative partagée, ou encore la reconnaissance du vote blanc sont susceptibles d'être intégrées à la révision constitutionnelle à venir.