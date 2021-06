"Grande concertation" : durant son tour de France, Emmanuel Macron répondra à des panels de citoyens

Ces échanges directs avec les citoyens, particulièrement prisés par le président de la République depuis son élection, doivent, en clair, lui permettre de tâter le terrain avant de se lancer dans de nouvelles réformes, les dernières avant l'élection présidentielle de 2022.

"Mon premier objectif est de retourner au contact, d'aller sur le terrain, pour vraiment comprendre comment les Français ont vécu cette crise", a-t-il insisté mercredi. "On n’administre pas des réformes comme une potion. Je n’ai pas un plan de réformes dans la poche que je vais déployer. Il faut aborder ce moment en étant très concentré sur le court terme. Ensuite, il faut avoir beaucoup d’ambition et beaucoup de bienveillance. Il ne faut pas le faire en étant enfermé avec des experts. On a appris dans cette période que même avec l’expertise, la nation, c'est une pulsation collective."

Emmanuel Macron veut donc, à travers ces rencontres, "comprendre comment nous vivons les choses, quelles sont les angoisses des Français, comment on relève ce cap". On ignore, pour l'heure, sous quelle forme il tirera le bilan de ces échanges du mois de juin. La source gouvernementale citée plus haut évoquait la date du 14 juillet, jour de célébration nationale et de la traditionnelle interview présidentielle, mais rien n'est acté à ce jour. Quoiqu'il en soit, le chef de l'État devra déterminer les prochaines étapes de la relance économique du pays, mais aussi trancher sur l'avenir de certaines réformes emblématiques stoppées par la crise sanitaire, comme celles de l'assurance chômage ou des retraites.