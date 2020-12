Ne pas lever le confinement le 15 décembre "fait partie des hypothèses", assure Olivier Véran sur LCI

En effet, le président de la République et le Premier ministre avaient conditionné le déconfinement et le passage à un couvre-feu au non-dépassement du nombre de 5.000 contaminations quotidiennes. Or, il est aujourd'hui environ deux fois plus élevé. "Nous sommes descendus très vite et nous avons atteint un rythme de croisière d’environ 10.000 contaminations par jour. Tout allait pour le mieux (…) et depuis une petite semaine le nombre de contaminations ne baisse plus dans notre pays", a constaté Olivier Véran, en avançant deux raisons : "le relâchement des Français" et "la baisse des températures".