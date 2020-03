"Grande confrontation Paris" : Anne Hidalgo débriefe le débat (et tacle Buzyn et Dati)

Ces griefs, Anne Hidalgo ne veut pas en entendre parler : "Ce qui s’est vu hier, ce sont deux grosses visions de Paris : une, la mienne, qui consiste à dire qu’il y a urgence et assume qu’il y a une urgence - de belles et grandes personnalités comme Cyril Dion et Nicolas Hulot le disent, ce dernier [NDLR, qui apporte son soutien à Anne Hidalgo dans Le Parisien] porte d’ailleurs cette idée que l’écologie n’est pas en contradiction avec le social. Et une autre, celle d’un possible retour en arrière. Nous sommes en 2020 avec des scientifiques qui nous expliquent toute la journée qu’il y a urgence et j’ai entendu hier que l’écologie était une punition dans la bouche de plusieurs candidats, notamment Madame Buzyn et Madame Dati. Alors que la vraie punition est justement de ne pas préparer le monde de demain pour nos enfants."