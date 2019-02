Limitation à 80 km/h : "Je n'ai pas fait cela pour emmerder le monde" affirme Edouard Philippe

"Il m’a semblé qu’en passant de 90 à 80 km/h sur les routes du réseau secondaire sans séparateur central, certes on roulait un peu moins vite, on perdait du temps, mais le gain en terme de vies humaines et d’accidents serait à la hauteur de la contrainte supplémentaire" a ajouté le chef du gouvernement, tout précisant : "Une fois qu’on l’a mise en œuvre, on a compté, au 2e semestre de l’année 2018, et on a eu des bons résultats. On a eu 25% d’hospitalisés de plus de 24 heures en moins grâce à cette mesure. On n’a jamais eu aussi peu de morts (ndlr : sur les routes) en France !"